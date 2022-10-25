شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وعمرو سليم على مسرح النافورة ومشاركة أولى لـ ديانا حداد .. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يقام مساء الخميس 27 أكتوبر أربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية تبدأ جميعها فى الثامنة مساء .

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر، يسبقه فاصلا للنجمة اللبنانية ديانا حداد التى تشارك لأول مرة فى الفعاليات ويصاحبها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف إضافة إلى فقرة موسيقية لعازف البزق السوري رامي إبراهيم

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي .ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا للفرقة الوطنية السعودية والكورال بقيادة المايسترو مهند طلال .

ويستقبل مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية " حفلاً للفنان اللبناني رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود يسبقه فاصلا غنائيا لكل من رضوي سعيد ، مؤمن خليل ووليد حيدر .