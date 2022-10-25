فاتن موسى تهدي أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه" لروح شقيقها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أهدت الإعلامية والفنانة اللبنانية فاتن موسى أغنية "اللي تعبنا في سنين في هواه" لروح شقيقها علي موسى.

ونشرت فاتن صورة له، في مرحلة الطفولة، ومقطع فيديو للفنان جورج وسوف وهو يغني أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه"، التي غناها أمس من لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت فاتن على الفيديو :" إلى روح خيي وحبيبي وشقيقي علي، أهديك أجمل أغنيات جورج وسوف التي كنت تحبها ومغرم بها وترددها وتحب سلطنته.. والتي استذكرتها مع روحك وغنيتها لأجلك يا حاضراً في قلبي وأيامي وروحي دائماً وأبداً".

وأضافت :" الله يرحمك يا روحي ويجعل مثواك الجنة يا رب حبيبي، أرجو منكم قراءة سورة الفاتحة عن روح خيي علي وكل من رحلوا عنا".

ونعت المذيعة فاتن موسى شقيقها "علي"، سبتمبر الماضي، ، ونشرت عدة صور له، بينها واحدة تجمعه بوالدته قبل سفره للعمل بالخارج، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وكتبت فاتن "خيي علي ما قادرة صدق ولا استوعب إنو صار في شريطة سودا على صورتك.. ما قادرة صدق إنك متت.. يا الله يا علي يا حبيبي يقبروني عيونك.. ليه فليت بكير يا علي يا ضيعان شبابك يا خيي، الله يلعن الغربة والظروف اللي فرقتنا وبعدتنا وخلت كل حدا فينا بمطرح وببلد.. يا ريتني متت بدالك وروحي طلعت بدل روحك يا عمري انت".

جدير بالذكر أن فاتن موسى إعلامية لبنانية، بدأت التمثيل مؤخرًا بالمشاركة في مسلسل الحرير المخملي، بطولة طليقها الفنان مصطفى فهمي والفنانة داليا مصطفى.