خاص| لماذا تعثرت مفاوضات فسخ تعاقد شيرين عبد الوهاب مع روتانا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت أزمة فسخ تعاقد الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع شركة روتانا، منعطفا جديدا عقب لجوء الشركة للقضاء مؤخرا، بالتزامن مع أزمة حجز الفنانة، بأحد مستشفيات الصحة النفسية.

مصادر مقربة من الفنانة والشركة، كشفت لـ "الخليج 365"، عن أسباب تعثر المفاوضات بين "روتانا"، والخبير القانوني حسام لطفي ملف المفاوضات، كممثل قانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب.

المصدر "الذي فضل عدم ذكر اسمه"، قال: "المفاوضات كانت وصلت إلى مراحل متقدمة، ومنها تفاهم الطرفين على الصيغ القانونية لفسخ التعاقد، وكان يتبقى وضع الرتوش الأخيرة للتوقيع".

وتابع: "للأسف الأزمة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبدالوهاب، كان لها تأثير سلبي على واحد من أبرز بنود الاتفاقات التي تم التوافق عليها بالفعل، وهو الخاص بمشاركة الفنانة في حفل يقام في الرياض، خلال شهر نوفمبر المقبل، وفي ظل الظروف الحالية، أصبحت مشاركتها محل شكوك".

وأضاف: "شروط الفسخ تقوم على التزام الفنانة بإحياء 4 حفلات لصالح الشركة، ومن الوارد قبل موعد نظر الدعوى القضائية، التي حددت لها المحكمة الإقتصادية يوم 29 نوفمبر المقبل، أن يتم إيجاد حلول ودية لفسخ التعاقد".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقعت عام 2019، عقدا مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين، على ان يضم الألبوم 10 أغاني ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، و إحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة .

وقال مصدر في تصريح لـ"الخليج 365": "التوقيع تم على عقدين، الأول عن الأداء الصوتي، والثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات".

وعن قيمة التعاقد، قال ،:" عقد الأداء الصوتي قيمته 10 مليون جنيه، ووصلت قيمة عقد التنفيذ إلى 26 مليون جنيه"

وأضاف،:" الفنانة شيرين عبد الوهاب، تقاضت 10 مليون جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج،و لم تتسلم اي مبالغ عن الأداء الصوتي، إذ لم تقم بتسليم الأغاني".

المصدر، كان قد كشف لـ" الخليج 365"، في تصريح خاص، أن المفاوضات، بين شركة روتانا والمستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، لم تحسم بعد، ولهذا قررت الشركة رسميا الاستمرار في الدعوى المقامة ضد الفنانة بسبب إخلالها ببنود التعاقد ، وعقدت بالفعل أولى جلساتها أمام المحكمة الإقتصادية،السبت الماضي".

وتابع،:" الدعوى تم أقامتها منذ الشهرين، وهي برقم ١٨٣٥ لسنة ٢٠٢٢، وتم تأجيل نظرها إلى يوم 29 نوفمبر المقبل".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت عقب عودتها للتعاون مع شركة روتانا، أغنية بعنوان"مش قد الهوى"، في أبريل 2020، وفي ديسمبر 2021، قامت بطرح 4 أغاني، هي "خاصمت النوم" و"ملكش مكان" و"القماص"، و"كلها غيرانة"، وسط غياب الدعاية تماما عنها من جانب الشركة المنتجة، ولم يتم طرح أي بوسترات أو برومو دعاية للترويج لها.ن كما تم تسريب أغاني "ملكش مكان" و"سيدنا القماص"، قبل طرحها رسميا.

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".