محمود عبد المغني ينفي مشاركته في مسلسل "عملة نادرة" لـ نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمود عبد المغني أنه لن يشارك في مسلسل "عملة نادرة"، بطولة الفنانة نيللي كريم.

ونشر عبد المغني صورة مجمعة في إطار واحد له وللفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أحب أوضح إني غير متواجد في مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم، نظرًا لانتشار أخبار بمشاركتي في العمل مع تمنياتي لأسرة المسلسل بالنجاح والتوفيق".

وكان كشف المخرج محمد جمال العدل عن اسم مسلسل الفنانة نيللي كريم، الذي تخوض به السباق الرمضاني المُقبل 2023.

ونشر العدل صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "مسلسل عملة نادرة، تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل- العدل جروب، رمضان 2023 إن شاء الله، يا كريم يارب".

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كلا من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدي، سلوى محمد على، ورحمة حسن، إخراج ماندو العدل .