محمد رمضان: "دبلتي أربعة ومش هتجوز تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان محمد رمضان إنه لن يتزوج على زوجته امرأة آخرى، وأنه يرتدي أربع "دبل" في يده مشيرًا أنها بأربعة سيدات.

وقال محمد رمضان، خلال لقائه في قناة صوت بيروت، مع الاعلامية دانا فاخوري: "اتجوزت مرتين في حياتي، ودبلتي شكلها عبارة عن 4 دبل ملزوقين في بعض يعني مراتي بـ4 ستات دا قصدي ومش هكرر التجربة مستحيل".

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "العمدة"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المُقبل 2023 في بيروت بدولة لبنان.

"العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل المشوار، أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، وغادة طلعت.