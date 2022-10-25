دينا تنعى المحامي فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة الاستعراضية دينا، المحامي الكبير فريد الديب، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري.

ونشرت دينا صورة الديب، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت :"إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك".

ونعت حنان الديب، والدها المحامي فريد الديب، وكتب على صفحتها الشخصية فيسبوك: "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا.. مات أبي. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".