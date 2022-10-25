آمال ماهر تنشر صورة من داخل "الجيم" والجمهور: "مين دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة آمال ماهر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت آمال في الصورة من داخل "الجيم"، خلال ممارستها الرياضة، وعلقت قائلة: "صباح الخير".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة بين مؤيد ومعارض، وجاءت كالتالي: "مين دي، عاش، حبيبتي، شكد أحبك وأحب صوتك، ماشاء الله تبارك الله صباح الجمال على ملكة الغناء العربي، اللي قادرة يا أمولة، آمال ماهر فين، روح قلبي، بحبك أوي، وش هذا الجمال فديتك، مش دي آمال ماهر".

جدير بالذكر أن آمال ماهر أحيت في شهر يوليو الماضي حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة بعد فترة غياب طويلة.

وأطربت آمال ماهر جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها، وبينها: "فيك حتة غرور"، "أنا برضه الأصل"، و"اتقي ربنا فيّا" التي طالبت الحضور المشاركة في غنائها معها، وغيرها.

وكان من بين حضور الحفل، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين وغيرهم.