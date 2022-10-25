إدوارد: "كلمنا عامل نظافة كشري التحرير اعترض على مبلغ 1000 جنيه وطلب مبلغ أكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان إدوارد إنه تواصل مع عامل النظافة، صاحب واقعة كشري التحرير، ليتم استضافته في برنامج "القاهرة اليوم"، ومنحه ألف جنيه ولكنه اعترض على المبلغ وطلب مبلغ أكبر.

ونشر إدوارد صورة عامل النظافة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "كلمناه في القاهرة اليوم عشان يجي فقرة المطبخ ياكل معانا ونديله ١٠٠٠ جنيه هدية مع إني كنت معترض أصلا إننا نجيبه معجبوش الفلوس وطلب مبلغ".

وكان انتشر مقطع فيديو مساء الجمعة الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.