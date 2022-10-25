خاص| حقيقة طلب أنغام حذف "ياريت فاهمني" بعد طرح محمد فضل شاكر الأغنية بموقع يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قامت إدارة موقع الفيديوهات المصورة "يوتيوب"، بحذف كليب أغنية "يا ريتك فاهمني"، بعد ساعات من طرح الفنان محمد فضل شاكر، بطريقة الكوفر الخاص بعد 3 أعوام من طرح للفنانة أنغام، الأغنية ضمن ألبومها "حالة خاصة جدا".

وعقب حذف الأغنية، تردد أن الفنانة أنغام، هي من تقدمت بالطلب لحذفها من موقع يوتيوب.

مصدر مقرب من الفنانة أنغام، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على حقيقة طلبها حذف الأغنية، وقال: "الفنانة أنغام لم تتدخل مطلقا، الشركة المنتجة لآلبومها، وهي (روتانا)، هي التي تقدمت بالطلب وهي صاحبة الحقوق".

وعن ما تردد بخصوص تواصل الفنان محمد فضل شاكر، مع الفنانة، أجاب المصدر: "هذا أيضا غير صحيح، التواصل كان مع المسئولين في إدارة شركة روتانا، ولم يتم نهائيا مع الفنانة انغام".

"ياريت فاهمني" طرحتها الفنانة أنغام، في ألبوم "حالة خاصة جدا"،الذي صدر عام 2019، وهي من كلمات نادر عبد الله، الحان تامر عاشور وتوزيع مادي.

وقام الفنان محمد شاكر، بإعادة تقديم " يا ريتك فاهمني" على طريقة الـ cover، وتولى تصوير الكليب المخرج بلال زيبارا.