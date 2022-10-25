جورج وسوف يكشف موقفه من اعتزال الغناء

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 03:54 مساءً - نفى الفنان جورج وسوف ما تردد حول اعتزاله الغناء ودعوة البعض لقيامه بذلك على خلفية أوضاعه الصحية، مؤكدا على استمتاعه بالغناء والفن وأن الاعتزال بالنسبة له كالموت .

قال جورج وسوف خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة “dmc”: “ربنا خلقني في الدنيا دي عشان أعطي ووبعطي الغنا، وهذا الشئ اللي مش هوقفه ابدا” .

تابع في رده على من يطالبوه بالاعتزال: “لأ مش هعتزل، ليه بقى الله عطاني هذا الشئ من عنده لأقدمه لحبايبي وأغنيلهم وأفرحهم وهذه حياتي .. إذا بطلت أقدم شئ بحياتي وأعيش هيك فاضي شو هالحياة .. أعمل إيه لو اعتزلت حد يقولي” .

فيما أعرب سلطان الطرب عن محبته الكبيرة لمصر واشتياقه للشعب والجمهور المصري قائلا: “كلمة مصر بالنسبالي يعني شئ كتير كبير، فيه كتير أمور وحاجات حلوة بحياتي كلها فيها مصر من يوم ما ابتديت وأنا صغير وربيت على أغاني مصر والعمالقة اللي راحوا” .