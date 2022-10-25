كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:45 مساءً - أعرب الفنان محمود الليثي عن استيائه من تصدر الأخبار السلبية أو الأخبار الغير هامة التريند في مصر ومواقع التواصل الاجتماعي .
وأشار محمود الليثي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى تجاهل الاهتمام بالشخصيات والنماذج الإيجابية متسائلا عن السبب .
قكتب “الليثي” قائلا: “أنا مش فاهم إيه البلد اللي كل ترينداتها عرة دي، مفيش مرة نطلع عالم، واحد عمل أبحاث، واحد حقق رقم قياسي، حد فاد البلد بحاجة” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير: ” إيه البلد اللي كل ترينداتها عرة دي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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