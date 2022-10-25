فنان مصري شهير: ” إيه البلد اللي كل ترينداتها عرة دي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:45 مساءً - أعرب الفنان محمود الليثي عن استيائه من تصدر الأخبار السلبية أو الأخبار الغير هامة التريند في مصر ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار محمود الليثي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى تجاهل الاهتمام بالشخصيات والنماذج الإيجابية متسائلا عن السبب .

قكتب “الليثي” قائلا: “أنا مش فاهم إيه البلد اللي كل ترينداتها عرة دي، مفيش مرة نطلع عالم، واحد عمل أبحاث، واحد حقق رقم قياسي، حد فاد البلد بحاجة” .