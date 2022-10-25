هذا الفنان الشهير هو شقيق مذيع قناة الجزيرة “فيصل القاسم”.. لن تصدّق من هو !!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:45 مساءً - كثير هي صلات القرابة التي تجمعما بين العديد من الفنانين حيث تداولت عدد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن مذيع قناة الجزيرة والكاتب الشهير فيصل القاسم هو الشقيق الأكبر للمطرب السوري مجد القاسم.

من هو مجد القاسم؟

هو معضاد مؤيد إبراهيم قاسم والمشهور بـ مجد القاسم وهو مطرب سوري، وهو شقيق مذيع قناة الجزيرة الاعلامي فيصل القاسم،

ولد بقرية الثعلة إحدى قرى محافظة السويداء بسوريا لعائلة بسيطة مكونة من أب و أم و أحد عشر ابناً، ترتيب مجد بينهم السادس وهم ( فيصل، فاروق، سعود، أنور، زيدان، آسيا، فضل، محجوب، وهب، نور).

بداياته الفنية:

بدأت قصة حبه للموسيقى عن طريق شقيقه الأكبر “سعود” الذي كان يهوى العزف والغناء، والجدير بالذكر أن أسرة القاسم كانت بأكملها أسرة فنية منهم من يحب التمثيل ومنهم من يحب الغناء، ومنهم من كان يلقي الشعر فكل هذه العوامل ساعدته على التعلق أكثر بالفن، شقيقة الذي أكتشف موهبته أصبح يرسله إلى دمشق وهو في سن صغير ليتعلم الموسيقى والتحق بالمعهد العالي للموسيقى. ومن هنا كانت إنطلاقته نحو عالم الغناء والفن.

مجد القاسم ومي كساب

في عام 2010، قرر الفنان مجد القاسم تقديم دويتو غنائي مع الفنانة (مي كساب) والتي كانت في بداية مشوارها الفني آنذاك، قدم الثنائي أغنية رومانسية هادئة بعنوان “غمض عينيك”، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وقد نجحت الأغنية نجاح كبير بسبب كلماتها ولحنها المميز، الأمر الذي زاد من شهرة القاسم في اللون الرومانسي، كما تعتبر الأغنية بداية شهرة حقيقية لمي، وفي عام 2018 أي بعد مرور 18 عام على طرح الأغنية اجتمع الثنائي للمرة الثانية بعد غياب طويل، ليقوما بتقديم أغنيتهما ضمن فعاليات “محكى القلعة” الذي أقيم في القاهرة.

مجد القاسم وفيصل القاسم

تسبب مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم في وضع شقيقه المطرب مجد القاسم في وضع حرج أمام الجمهور المصري، خاصة وأن مجد يعتبر أن شهرته الحقيقية بدأت مع بداية انتقاله لمصر، حيث تعمد فيصل أثناء ظهوره في برنامجه التلفزيوني بالتحدث عن مصر بالكثير من العبارات البذيئة التي تسيء إلى مصر وإلى سياستها وإلى الأوضاع الحالية بها، الأمر الذي جعل مجد يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقه ووضح فيها أن مصر خط أحمر وأنه يعتبر نفسه مصري.

الإعلامي السوري فيصل القاسم

وأضاف أنه لا يقبل أي إساءة إلى مصر، وفي حال قيام شقيقه بتوجيه أي إساءة إلى مصر سوف تكون بداية قطيعة بينهما، كما وضح مجد أنها ليست المرة الأولى التي يتسبب له شقيقه في وضعه في موقف حرج، حيث قد تسبب في السابق بترحيله من مصر بسبب بعض الأحاديث الغير جيدة عن مصر، ولكن بسبب حب الجمهور المصري له قد طلب صفوت الشريف إعادة مجد من الأردن إلى القاهرة مرة أخرى ويقول أنه قد عاد في اليوم ذاته.

مجد القاسم يكشف سبب إبتعاده عن الفن

من ناحية أخرى، كشف الفنان مجد القاسم شقيق الإعلامي الشهير “فيصل القاسم” سبب غيابه الطويل والمفاجىء عندما حلّ مؤخّراً ضيفًا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا“.

وقال الفنان عن سبب ابتعاده إنه”كان عندي غلطة شنيعة في حياتي تسببت في ابتعادي عن التمثيل وهي مسلسل فريد الأطرش، فاشتغلت على مسلسل فريد الأطرش بس لمدة 3 سنوات، ورفضت الكثير من الأعمال الفنية بسببه”.

عن عدم ظهور العمل للجمهور، قال: “لا أعرف أي سبب عدم إتمام المسلسل ولكنه نصيب، واختفائي أمر غير مقصود ومفيش فنان بيحب يختفي أبدًا، وماخدتش حقي في العديد من الأمور واتظلمت كثيرًا ولكن ربنا عوضني بالألبوم الأخير”.

أضاف القاسم: “اختفيت بسبب المشاكل والأوضاع السياسية في الوطن العربي منذ 2010 وحرب سوريا التي ما زالت موجودة وغيرت حياتي، أنا اتظلمت وعندي موهبة منحني الله إياها، ولكني لم أقدرها”.

أضاف مجد القاسم: “مسلسل فريد الأطرش كان فيلم في البداية ولكني رأيت أنه شخصية ثرية لا تتلخص في ساعتين وقررنا أن نقدمه كمسلسل”.

تطرق مجد القاسم للحديث عن بداياته الفنية، قائلًا: بدايتي كانت من أغنية رفقًا مولاني لما كنت في ندوة شعرية قبل شهرتي عام 1992 وكان الشاعر نبيل الفكهاني بيلقى قصيدة رفقًا مولاتي وأعجبت بها وقررت ألحنها وتم بثها عام 1997.

أشار مجد القاسم إلى أن الأغاني التي يقدمها غالبًا ما تعبر عن حالته النفسية، مثل أغنية غمض عينيك مع الفنانة مي كساب والتي قدمها عندما أعلن زواجه وكانت هدية منه لزوجته.

لفت إلى أن عودته ستكون من باب ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الملتقى عمل جبار وإنساني، متابعًا أن عمره الفني الحقيقي هو 33 عامًا حين وصل مصر عام 1990.

كما كشف عن كواليس لقائه بسيد مكاوي، وقال: “أنا من بلد فهد بلان اللي هي بلد فريد الأطرش وأسمهان ووقتها كان نقيب الموسيقيين في سوريا وقالي هات عودك وتعالى في يوم، روحت لقيت سيد مكاوي بيقولي أبو طلال قال لي صوتك روعة لما جيت أغني لقيت صوتي شرخ”.

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