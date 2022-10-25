درة: “جوزي قالي مش هنام جنبك تاني لهذا السبب”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:45 مساءً - كشفت الفنانة درة عن درة فعل زوجها المهندس هاني سعد عقب مشاهدته لحلقات مسلسلها الجديد “المتهمة” وتحديدا مشهدها الذي قامت فيه بإخفاء سكينا تحت “مرتبة” سريرها .

فقالت درة خلال حلولها ضيفة ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “MBC مصر” ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: “جوزي شاف المشهد ده اتخض وقالي أنا مش هنام جنبك تاني” .

فيما أعربت عن سعادتها بردود الفعل تجاه المسلسل وشخصيتها بها والتي جاءت إيجابية للغاية ورائعة، مشيرة إلى أنها انجذبت لهذا الدور على الرغم من صعوبته باعتباره تحدي لها ورغبتها في تقديم شئ مختلف .

وعن شخصية “نورهان” التي قدمتها درة علقت: “فيها براءة وهي شخصية طيبة مش شريرة والحلو في الموضوع إنه غير متوقع، ساعات ممكن الظروف تحط الإنسان في موقف مش متوقع إنه يعمله أو اللي حواليه” .

يذكر أن مسلسل “المتهمة” مكون من 10 حلقات وشارك في بطولته كلا من: درة، دياب، علي الطيب، عادل كرم، ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي .. ومن تأليف وإخراج تامر نادي .

وتدور أحداث المسلسل حول “نورهان” التي يتم اتهامها بقتل زوجها، وتتعرض لحادث يفقدها الذاكرة وتحاول الهرب من الشرطة حتى تتمكن من إثبات براءتها .