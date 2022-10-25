عمر كمال: “مش مستعد أقابل ربنا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:45 مساءً - تحدث المطرب عمر كمال عن نيته في تغيير اللون الذي يقدمه من الأغاني في الفترة القادمة، معربا عن أنه لو عاد به الزمن سيغير بعض الأشياء التي قدمها سواء في كلمات أغانيه أو استعانته بالراقصات في كليباته .

أكد عمر كمال خلال استضافته ببرنامج “برلمان شعب” على أن كليباته القادمة ستكون بلا راقصات، مشيرا إلى أنه يحترم الراقصات وقال: “هما مش وحشين، الرقاصة حرة .. انت حر ما لم تضر” .

وعن استعداده للقاء الله علق “كمال”: “أكيد مش مستعد أقابل ربنا، وأنا حاسس إن ربنا هيديني مهلة كويسة وأنا بردو فيا خير ولو وقفت قدام ربنا، أنا متأكد لو كلمت ربنا باللي في قلبي هيعديلي كتير ” .