شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن فيلم The Fabelmansوقصة حياة سبيلبرج قبل عرضه بالقاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض فيلم المخرج ستيفين سبيلبرج The Fabelmans في حفل افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 13 نوفمبر المقبل، ويعد أحد الأفلام المميزة الصادرة عام 2022.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم The Fabelmans والأبطال المشاركين والجوائز التي حصل عليها وأيضا توقعات النقاد حول حظوظه في جوائز أوسكار المقبلة.

يشارك في بطولة فيلم The Fabelmans العديد من النجوم منهم جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

قصة فيلم The Fabelmans

تبلغ مدة الفيلم ساعتين ونصف، وتدور أحداثه حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.

ولدى سامي 3 شقيقات ، ووالدته كانت في السابق عازفة بيانو، بينما يعمل والده مهندس كهربائي نقل عمله منزل الساحل الشرقي إلى فينيكس، ويقع الشاب سامي فابلمان في حب الأفلام بعد أن أخذه والديه لمشاهدة The Greatest Show on Earth، ومعه كاميرا، ويبدأ الفتي في إنتاج أفلامه الخاصة في المنزل، مما يسعد والدته الداعمة له، ويتضمن الفيلم لقطات من أفلام صورها المخرج في فترة مراهقته.

وسبق أن فاز فيلم The Fabelmans بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ونال إشادة نقدية واسعة، وحاز على تقييدم مرتفع بموقع rottentomatoes وصل إلى 94%، وأشادت بعض التقارير بقدرة سبيلبرج على صياغة قصته الأصلية.

وأشارت بعض التقارير إلى أن ميشيل ويليامز بطلة الفيلم لديها حظوظ قوية للوصول إلى حفل توزيع جوائز أوسكار المقبلة والفوز بالجائزة أيضا، كما أنه من المقرر أن يتم تكريمها ومنحها جائزة خلال حفل توزيع جوائز Gotham السنوي الـ32، والذي سيقام يوم 28 نوفمبر بمدينة نيويورك.



The Fabelmans فيلم

وقال سبيلبرج عن الفيلم إنه سعيد بردود الفعل التي حظي بها واستقبال الجمهور في مهرجان تورنتو له، مشيرا إلى أنه كان يستخدم الغراء لمحاولة تثبيت الأشياء ببعضها في صغره.

ولدى الفيلم جولة في عدة مهرجانات سينمائية بالإضافة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث سيعرض في حفل افتتاح مهرجان سالونيك السينمائى الدولى، وأيضا في ختام مهرجان ميامي، وسبق أن عرض في Grand Lyon Film Festiva، ومهرجان روما السينمائي، فيما يبدأ عرضه تجاريا في الولايات المتحدى الأمريكية يوم 11 نوفمبر.