شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر مبيعًا فى 2022..ألبوم تايلور سويفت يبيع أكثر من مليون نسخة فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الألبوم الجديد للنجمة تايلور سويفت Midnights في الأسبوع الأول رقميا قياسيا، حيث باع البوم المغنية البالغة من العمر 32 عامًا، أكثر من مليون نسخة فى الولايات المتحدة فى الأيام الثلاثة الأولى من إصداره، ليصبح الألبوم الأكثر مبيعًا لعام 2022.

لم تحقق أي فنانة مثل هذاالرقم منذ أن طرحت تايلور ألبومها قبل خمس سنوات ، وفقًا لمجلة بيلبورد، وكان قد أكد تقرير جديد أن ألبوم المغنية العالمية تايلور سويفت Midnights قد يبيع أكثر من مليون نسخة فى الأسبوع الأول من إصداره، فبناء على أرقام الألبوم الذى طرح يوم الجمعة الماضى يمكن أن يبيع ما يصل إلى 1.2 مليون نسخة فى الأسبوع الأول.

وحسب ما نشره موقع الديلى ميل، لم تحقق أى فنانة مثل هذا العمل الفذ منذ أن طرحت تايلور، البالغة من العمر 32 عامًا، ألبومها " Reputation" قبل خمس سنوات.

تايلور سويفت

وتصدرت تايلور سويفت، مواقع التواصل ومؤشرات البحث بعد طرح ألبومها الجديد "Midnights"، وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل فى اليوم الأول من طرح الألبوم، والذى تصدرت بسببه منصات الاستماع أيضاً وحققت عدة أرقام قياسية.

وطرحت النجمة تايلور سويفت، ألبومها الجديد "Midnights" يوم الجمعة الماضي، والذين تفاعل الجمهور مع أغانيه الجديد وقصصه وكلمات الأغاني، وفى نفس الوقت عبر عدد من الجمهور عن شكواهم من عدم قدرتهم على الوصول للألبوم على منصة سبوتيفاي، وأبلغ بعضهم عن وجود حالات انقطاع، وذلك بسبب الضغط الجماهيرى الكبير على الألبوم والذى حقق رقم قياسى فى نسب الاستماع بيوم واحد فقط.

وأعلنت منصة سبوتيفاى عن تحقيق تايلور سويفت لرقم قياسى وتاريخي، وأصبح ألبومها "Midnights" هو أكثر الألبومات استماعاً فى يوم واحد عبر تاريخ المنصة، ونشرت تغريدة ذكرت بها: "وقبل أن تضرب الساعة منتصف ليل 22 أكتوبر، حطمت تايلور سويفت الرقم القياسى للألبوم الأكثر بثًا فى يوم واحد فى تاريخ Spotify.. تهانينا".

البوم تايلور سويفت