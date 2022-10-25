شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تشير إلى استمرار علاقة كيم كاردشيان وحبيبها السابق بيت ديفيدسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مازلت على اتصال مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، بعد انفصالهما في أغسطس الماضى، حيث قال مصدر لـ Entertainment Tonight اأن الثنائي "لا يزالان على اتصال" بعدما أعلنا انتهاء علاقتهما التي استمرت تسعة أشهر.



كيم وبيت

قال المصدر إن نجمة الواقع البالغة من العمر 42 عامًا، والممثل الكوميدي البالغ من العمر 28 عامًا، اللذين ظلا سويا منذ أكتوبر 2021 حتى أغسطس 2022، لم يفترقا بعد، وأشار التقرير المنشور علي موقع "ديلي ميل"، إلى أن خبر استمرار الثنائى غير واضح خاصة أنه ظهر في ظل إعلان كاني ويست طليق كيم عن علاقة جديدة.

فيما شوهد النجم العالمي كاني ويست وهو يستمتع بقضاء ليلة رومانسية مع حبيبته الجديدة جوليانا نالو، في بيفرلي هيلز، حيث تناول مغني الراب البالغ من العمر 45 عامًا، العشاء مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عامًا، فى مطعم E Baldi الإيطالي الفاخر.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل، خرجت عارضة الأزياء من المطعم الراقي وفى يدها ورود حمراء رائعتان كانا وكانت هدية كاني الرومانسية لها، وتم ربط الثنائي بشكل رومانسي منذ أوائل أكتوبر بعد أن تم رصدهما في عدة مقابلات في منطقة لوس أنجلوس، تأتي الرومانسية الناشئة بيم الثنائي وسط دوامة من الجدل الدائر حول علاقة كاني وكيم كاردشيان.

وكان مغنى الراب العالمى كانى ويست، قد أشار إلى أن حزنه لم ينته بعد على فراق زوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، وذلك من خلال صورة نصية غريبة شاركها عبر "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث شارك المغنى البالغ من العمر 45 عامًا، تعازيه مع المملكة المتحدة فى أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بينما كان يشير إلى كيم على أنها "ملكته".

يأتى آخر منشور لكانى ويست، ليشير من خلاله إلى زوجته السابقة بعد زيارة كيم لأسبوع الموضة فى ميلانو لحضور عرضها التعاونى مع Dolce & Gabbana، وعلى الرغم من أن صفحة "إنستجرام" الخاصة بـ"كانى" فارغة حاليًا، إلا أنه قام مؤخرًا بملء "ستورى" إنستجرام الخاصة به بعاصفة من المشاركات، ويوم الأحد، عبر عن مشاعره المستوحاة من الحداد على الملكة.