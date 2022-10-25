شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم ونبيلة عبيد ينعيان فريد الديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى كل من الفنان تامر عبد المنعم و النجمة نبيلة عبيد، المحامي فريد الديب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب تامر عبد المنعم، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك لمحزونون انتقل الي رحمة الله تعالي الاستاذ فريد الديب المحامي الكبير جد بناتي كرمه وسلمي وسوف تشيع جنازته عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 من مسجد السيدة زينب انا لله وانا اليه راجعون".



تامر عبد المنعم

وقالت نبيلة عبيد:" إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك لمحزونون انتقل الي رحمة الله تعالي الاستاذ فريد الديب المحامي الكبير و الصديق العزيز أتقدم من عائلته و أصدقاءه و كافة من عرفه بخالص العزاء انا لله وانا اليه راجعون".



نبيلة عبيد

توفي المحامي الشهير، فريد الديب منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى منذ فترة من مرض اللوكيميا أو سرطان الدم، ويخضع للعلاج.

ويعتبر فريد الديب واحد من أشهر وأبرز الشخصيات في مصر، حيث تولى العديد من المناصب الرفيعة والعالية في الجمهورية، كما ترافع عن الكثير من قضايا المشاهير والنجوم الكبار في جمهورية مصر ومن ضمنهم نجوى فؤاد ومحمود السعدني ونجيب محفوظ.

ولد في الثالث والعشرون من شهر اكتوبر من عام 1943، حيث إنه يبلغ من العمر ما يقارب الثمانية والسبعون عاما وهو من السيدة الزينب حيث درس وحفظ القرآن، تخرج في كلية الحقوق في 1963 بمعدل جيد جدا، كما انه عمل في العديد من المناصب في الدولة حتى بدأ مسيرته المهنية في المحاماة في عام 1971، حيث لجأ اليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير في جمهورية مصر العربية.