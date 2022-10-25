11 نوفمبر.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في عُمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم 11 نوفمبر المُقبل، في سلطنة عُمان.

ونشر حسني بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إلى كل جمهوري يسعدني أن أعلن انني سأتولى المنصة في عُمان 11 نوفمبر من أجل حفل موسيقي كبير".

وكان تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًا في زد بارك يوم 14 أكتوبر الجاري برفقة كل من عزيز مرقة وأبيوسف ومحمود العسيلي.

وقدم تامر مجموعة كبيرة من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تخللها استعراضات، كما قام بالرقص على أنغامها وطلب من الجمهور أن يشاركه الغناء.

ومن الأغاني التي قدمها تامر "عيش بشوقك"، "هدلعني"، "مبطلناش إحساس".