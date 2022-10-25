بالصور| فرقة عكاشة الموسيقية تعيد أغاني التسعينيات عقب افتتاح مارينا شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت فرقة عكاشة الموسيقية حفلا غنائيا كبيرا وذلك احتفالا بافتتاح مرسي مارينا شرم الشيخ والذي قام بافتتاحه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وقدمت الفرقة للحضور وجبة دسمة من أجمل أغاني التسعينيات والأغاني الحديثة، لكبار المطربين والمغنيين، بينهم: عمرو دياب، محمد منير، محمد حماقي، روبي، وتتكون الفرقة من المطرب عكاشة والذي يغني باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك المطربة شذى.

ومن المقرر في الفترة المقبلة البدء في إقامة مجموعة من الحفلات الموسيقية مع بدايه موسم الشتاء لمجموعة من المطربين المصريين والعرب والأجانب لإقامة عدة حفلات في المنطقة لزيادة عامل الجذب للسياح وإعادة شرم الشيخ كواحدة من أبرز الأماكن المستهدفة للسياح.