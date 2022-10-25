مغنية "البوب" نيسا باريت تصدر ألبومها "young forever"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت مغنية البوب الشابة نيسا باريت ألبومها الغنائي الأول بعنوان "young forever"، ويضم أغاني عاطفية تترجم حقائق حياتية وتُعالجها بطريقة مختلفة، بالتعاون مع وارنر ميوزيك.

واحتفالاً بالألبوم أصدرت نيسا أيضاً فيديو كليب لأغنية "dear god" أخرجته بنفسها.

في هذا الألبوم تعكس المطربة البالغة من العمر 20 عاماً، المرآة على نفسها، تشرح من خلاله دخولها إلى عالم الموسيقى والحياة في لوس أنجلوس بالإضافة إلى صراعاتها مع بلوغها سن الرشد، وتفتتح نيسا الألبوم بأغنية "tired of California" والتي تسخر فيها من المدينة وكيف ان كل شيء يظهر كأنه مثالي، ثم تتوسع في الحديث عن حياتها بأغنية "dear god" و "lovebomb".

ومن أغاني الألبوم "gaslight"، و "too hot to cry" و "fuckmarrykill".

حول الألبوم تقول نيسا في بيان صحفي: كل أغنية في هذا الألبوم هي شخصية جدًا بالنسبة لي، الموسيقى هي الطريقة التي أتعامل بها وكتابة هذا الألبوم كان علاجي، لقد تساءلت لماذا اضطررت إلى تحمل الكثير من الألم في الحياة وشعرت دائمًا أنها كانت لعنة، لكنني أدركت الآن أنه كان بإمكاني صنع أغاني مثل هذه لمساعدة الآخرين على متابعة حياتهم.