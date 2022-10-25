أصالة تهنئ ماجد المهندس بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة السورية أصالة نصري، الفنان ماجد المهندس بعيد ميلاده.

ونشر فائق حسن زوج أصالة ومدير أعمال ماجد المهندس فيديو كليب للمهندس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وكتب : "كل عام وأنت الصديق ورفيق الدرب ربي يجعل أيامك جميلة مثل قلبك الممتلئ بالمحبة والطيبة، البرنس، ماجد المهندس".

لتعلق أصالة : "كل سنة والماجد الغالي أخي وصديقي القريب بخير وصحة ونجلح، على قد رفعة أخلاقك ورقيك وتهذيبك الله يسعدك".

ومن ناحية أخرى طرحت الفنانة السورية أصالة نصري فيديو كليب أحدث أغانيها "الرحلة"، وذلك عبر جميع منصات الموسيقى.

‎أغنية "الرحلة"، كلمات منة عدلي القيعي،‎ لحن إيهاب عبدالواحد، ‎توزيع، أحمد طارق يحيى، ‎أكورديون وائل النجار، ‎كيبورد أسامة الصغير، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.