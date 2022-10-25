محمد رمضان يغني ويرقص على أغنيته "موني" داخل سيارة فارهة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الفيديو وهو يرقص ويغني على أغنيته "موني"، داخل سيارة فارهة، وعلق :"بيروت".

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "العمدة"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المُقبل 2023 في بيروت بدولة لبنان.

"العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل المشوار، أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، وغادة طلعت.