خاص| "تعرضت للضرب بالحزام".. طفل "الضاحك الباكي" يكشف كواليس تقديمه شخصية نجيب الريحاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

لفت الطفل زياد الشرقاوي، النظر إليه بقوة، بعد ظهوره في أولى حلقات مسلسل "الضاحك الباكي"، وتجسيده مرحلة الطفولة في حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي تناول المسلسل سيرة حياته.

زياد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن مشاركته في "الضاحك الباكي"، وقال: "قي البداية لي الشرف المشاركة في مسلسل مع المخرج العظيم أ. محمد فاضل، الذي قال لي في بداية التجهيز للعمل ( يا زياد أنت بداية المسلسل، واللي هيتبني عليه، لازم تكون قدها)، والصراحة هو والأستاذ محمد الغيطي المؤلف، لم يبخلوا عليا، وساعدوني بالمعلومات عن الفنان نجيب الريحاني، وشاهدت أغلب أفلامه".

وتابع: "قبل بداية التصوير، كانت هناك جلسات قراءة، ورصد الملاحظات عن شخصية الفنان الراحل، وطريقة الكلام، وبعدها بدأ التصوير تقريبا في يونيو الماضي، وصورت مشاهدي على مدار أيام متفرقة في حوالي الشهر والنصف".

زياد، تحدث عن أصعب مشاهده، وقال: "مشهد موت الأب (أدى الشخصية الفنان العراقي باسم قهار)، إذ يمثل نقلة قوية في حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، بسبب حبه الشديد لوالده، وكان المطلوب إبراز كل هذا الحب، لدرجة أني دخلت في نوبة بكاء حقيقية عقب أداء المشهد".

وأضاف: "خلال المسلسل، سقطت من السلم في احد المشاهد، والحمد لله كان بيني وبين الأرض مسافة بسيطة، ولم أتعرض للإصابة".

وعن مشهد تعرضه للضرب، قال: "الضرب بالحزام معظمه كان حقيقي، لكن ليس بنفس القوة التي ظهرت خلال مشهد عقاب الأب لنجله نجيب الريحاني، بسبب التمثيل".

زياد، قال عن الفنانة فردوس عبد الحميد، التي جسدت دور الأم، وقال،:" لا أبالغ إن قلت إنها كانت أم حقيقية طوال فترة العمل ، ولي الشرف بالوقوف أمام الفنانة القديرة".

وعن رحلته مع التمثيل، قال: "الحمد لله شاركت في حوالي 10 أعمال منها مسلسلات دنيا تانية مع النجمة ليلى علوي، ولاد ناس، وحكاية وراء كل باب إلى جانب بعض الإعلانات".

"الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبدالجليل، وفردوس عبدالحميد، وباسم قهار، و رزان مغربي، ومحمد سليمان، وهاجر الشرنوبي، ومصطفى شوقي، و تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.