دينا الشربيني تتصدر بوستر أحدث أعمالها "آخر دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا الشربيني بوستر أحدث أعمالها مسلسل "آخر دور"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتصدرت الشربيني بوستر العمل، وعلقت قائلة: "قريبًا".

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تدخل في رمضان 2023، عالم الفوازير، بعدما تعاقدت هي والفنان محمد ثروت على التجربة الفنية الجديدة، إذ يجمعهما هذا الشكل لأول مرة.

وبدأ الثنائي تصوير مشاهدهما، بعد بروڤات مكثفة، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي لها، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي، وهي من إخراج مجدي الهواري.

جدير بالذكر، أن الفوازير تعد رابع تعاون بين الفنان محمد ثروت والمخرج مجدي الهواري، بعد مسرحية "٣ أيام في الساحل"، بالإضافة لمسرحية "علاء الدين" والتي شهدت حضور جماهيري كبير رافعة شعار كامل العدد، بالإضافة لمسلسل "دايما عامر" في الموسم الرمضاني الماضي.