نبيلة عبيد تنعى فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت النجمة نبيلة عبيد، المحامي الكبير فريد الديب، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري.

ونشرت نبيلة صورة الديب، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت : "إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك لمحزونون، انتقل الي رحمة الله تعالى الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير و الصديق العزيز ، أتقدم من عائلته و اصدقاءه و كافة من عرفه بخالص العزاء، إنا لله وانا اليه راجعون".

ونعت حنان الديب، والدها المحامي فريد الديب، وكتب على صفحتها الشخصية فيسبوك: "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا.. مات أبي.. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".