فريدة سيف النصر لـ شيرين: "يارب ابعد عنك المؤذيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة وخضوعها للعلاج في أحد المستشفيات لـعلاج الإدمان .

ونشرت فريدة صورة للفنانة شيرين، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها : "وحق الفجر الجميل النقي والله في سماء الدنيا تعودي يا شيرين زي ما كنتي وأحسن لولادك ولكلمة بحبك يا أمي، يارب أبعد عنها المؤذيين وكل من قطع صلة الرحم لأخوها وأمها".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

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