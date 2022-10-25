فيديو| جورج وسوف: "مش هعتزل وربنا خلقني علشان أغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان جورج وسوف إنه لم يفكر في الاعتزال، وإنه يتعرض لبعض الأشخاص الذين ينصحوه بـ الأعتزال.

وقال وسوف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس: "ربنا خلقني عشان أغني وأنا مستمتع، وربنا خلقني في الدنيا عشان أعطي في الدنيا، وأنا مش هعتزل أبدًا، وفيه حد قالي روح موت أو انتحر، طول ما ربنا مديني القدرة أنا مش هعتزل".

وأضاف: "أنا بغني للعاشق وللغلبان واللي ساب حبيبه واللي مسافر ولكل الناس، وبغني بـ إحساس كأني مكانه، والجمهور عشقي وكل حياتي".

وتابع: "كلمة مصر تعني لي كل حاجة، وأنا كبرت على أغاني العمالقة، وجمهور مصر بيحب من قلبه ومابيعرفش يكدب أو يجامل، و90 % من أرشيفي مصري، وأغنية حلف القمر بتطلب مني في كل الحفلات".

جدير بالذكر أن آخر أعمال جورج وسوف، هي أغنية "ياه على الزمن" التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية هاني محروس.