شيرين تدخل في “غيبوبة”.. ومحاميها يكشف عن وصيتها لبناتها ويؤكد هذا الأمر الحاسم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 12:51 مساءً - أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، صحة الأنباء المتواترة حول دخول صديقتها المقربة شيرين عبد الوهاب في مرحلة الغيبوبة، مؤكدة أن خطورة وضع شيرين يجعلها مترددة في كشف حقائق وتسجيلات تظهر كذب التصريحات الأخيرة لحسام حبيب.

نضال الأحمدية الصديقة المقربة لشيرين وكاتمة أسرارها استشارت متابعيها على موقع «تويتر» حول رغبتها في الرد على حسام حبيب وقالت: لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين عبد الوهاب وتبرز حقائق.

أضافت: أتوسل من في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة انواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها، لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيًا والست في شبه غيبوبة؟.

مصدر يكشف دخول شيرين في غيبوبة لمدة 5 أيام:

وحسب مصادر؛ دخلت شيرين في غيبوبة بعد خمسة أيام من الانهيار العصبي، ورفضها العلاج من الإدمان، ولم يسمح لها باجراء مداخلة هاتفية مع أحد برامج التوك شو، كما لم يسمح لها برؤية ابنتيها هنا ومريم، ولكن تم السماح للجنة من المجلس القومي للمرأة بزيارتها، وأثبتت اللجنة الوضع الصحي لشيرين ولاحظت وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسد ورد الفريق المعالج أنها نتيجة استخدام القوة لإجبار شيرين على العلاج.

وأكدت المصادر نفسها أن شيرين قد يتم نقلها إلى مستشفى آخر خوفا من تدهور وضعها الصحي، حيث أنها متواجدة حاليًا في مصحة خاصة للعلاج النفسي والتعافي من الإدمان، ولا تملك المصحة الإمكانات الطبية اللازمة لإنقاذها حال تعرضها لأي أزمة قلبية أو انتكاسة خطيرة خاصة مع ظهور مؤشرات تدهور كفاءة عضلة القلب، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد الرجوع إلى النيابة العامة المصرية، وأسرة شيرين عبد الوهاب من الدرجة الأولى.

وصية شيرين لبناتها:

وبنفس الوقت أعلن حسام لطفي المستشار القانوني لشيرين عن وجود وصية كتبتها المطربة المصرية منذ سنوات وهو مؤتمن عليها ولا يمكن الكشف عن تفاصيلها ولكنه ألمح لصحة تصريح حسام عن كتابة شيرين كل ثروتها صالح ابنتيها.

وتابع محامي شيرين عبد الوهاب السابق في تصريحاته: “كتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها حيث لا يحل لمسلم أن يبيت فوق ثلاث ليال إلا ووصيته تحت رأسه، وقد فعلت، ومثلي لا يملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر”.

وأكد أن شيرين عبد الوهاب يحبها كل من يعرفها، ولديها رصيد كبير لدى الجمهور من الحب، مؤكداً أنها ليست الوحيدة من أهل الفن التي احتفظ بوصيتها.

ورفض حسام لطفي التعليق على تصريحات حسام حبيب حول الأزمة، موضحًا أنه لم يتابعها بسبب وجوده خارج مصر مشيراً إلى أنه لن يكشف أي سر ائتمنته عليه شيرين أو أي فنان ممن يثقون به.

حسام حبيب يكشف وصية شيرين عبد الوهاب:

وكان الفنان حسام حبيب كشف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عن وصية شيرين عبد الوهاب لتأمين مستقبل بناتها وذلك بوضع وديعة كبيرة لهن لا يستطيع أحد فكها غيرهن.

وتابع حسام حبيب قائلاً: “اللي دمر شيرين هو اللي عايز يحجر عليها، وقالي هسحب فلوسها كلها ورحت وقتها لشيرين وقولتها لازم تفتحي حسابك وتأمني بناتك وعملتها وصية برة وعندها فلوس لبناتها برة ودي مفاجأة ليهم من دلوقتي”.

وعن عدد الخلافات بين شيرين وحسام حبيب، قال: “شيرين الست الوحيدة اللي بضحك معاها 15 ساعة، أنا كنت بشوفها حد صاحبي بني آدمة جميلة وكريمة وسخية، وبتعمل خير.. مرة وقت انتشار فيروس كورونا كلمنا خالتها كانت تعبانة وشيرين تكفلت بعلاجها، وتعرضت بسبب هذا الموقف لضغوطات من عائلتها”.

وكشف حسام حبيب عن محاولة شيرين عبد الوهاب الانتحار داخل المستشفى، مشيراً إلى أنها رفضت تناول الطعام لمدة 3 أيام فضلاً عن معاناتها من آثار الضرب على ظهرها.

وتابع: “سارة الطباخ لما كلمتني عشان تطمن على شيرين قلت لها هي مش كويسة خالص ومحتجزة في المستشفى، وهي كلمت اللي المفروض خصيمي المحامي بتاع شيرين واتصل بيا عشان يساعدني، أنا كنت قاعد بعيط قدام المستشفى، والليلة اللي اتضربت فيها شيرين مكنتش قادر أنام وكنت باخد منومات لـ 4 أيام”.

وتصدرت شيرين عبدالوهاب، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد تصريحات والدتها السيدة كريمة أبو زيد، والتي كشفت أن ابنتها في حالة صحية متأخرة وتحتاج للعلاج بسبب تعاطـيها للمخدرات برفقة طليقها الفنان حسام حبيب.

وكشفت والدة شيرين، أنها طلبت من شقيقها أن يودعها في مصحة نفسية للعلاج وذلك حتى يتم إنقاذها، وطالبت خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، في “برنامج الحكاية”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، بإنقاذ ابنتها من الفنان حسام حبيب والذي وصفته بأنه شر.

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