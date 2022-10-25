عملية تجميل جديدة؟.. هنا الزاهد تُثير الجدل بملامح مختلفة ووزن زائد في مهرجان الفضائيات.. شاهد كيف أصبحت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 12:51 مساءً - أثارت الفنانة الشابة هنا الزاهد حالة كبيرة من الجدل بعد ظهورها الأخير في مهرجان الفضائيات العربية برفقة شقيقتها فرح الزاهد.

وظهرت هنا بوزن زائد قليلا ولوك مختلف، وبالتركيز في ملامحهما خمن عدد كبير من جمهورها خضوعها لعملية تجميل جديدة في الأنف، خاصة وأنها كانت مدببة بشكل أوضح مما سبق.

كانت هنا الزاهد كشفت في وقت سابق أنها أجرت عملية تجميل في منطقة الأنف حتى تتخلص من شكل العظمة البارزة، خاصة وأنها تتعرض للتنمر بسببها طوال فترة طفولتها، وتسبب ذلك في شعورها بالضيق من مظهرها ورغبتها في الضيق.

إطلالة هنا الزاهد:

وتألقت الفنانة الشابة هنا الزاهد في الصور التي نشرتها بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل مما كشف عن أناقتها.

تزينت هنا الزاهد بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على حسابها الرسمي بـ “إنستجرام“.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها، وقد أثارت هنا الزاهد خلال الساعات الماضية جدلا بسبب تغيير ملامحها وتداول البعض انها أجرت عمليات تجميل جديدة في أنفها.

هنا الزاهد تهدي جائزتها عن فيلم بحبك لـ تامر حسني

من ناحية أخرى، أهدت الفنانة هنا الزاهد جائزة أحسن ممثلة، التي تسلمتها عن دورها في “فيلم بحبك” من مهرجان القنوات الفضائية للفنان تامر حسني.

ونشرت هنا الزاهد صورة ومقطع فيديو لها، أثناء تسلمها الجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت هنا على الصورة: “جائزة التميز والإبداع سينما فيلم بحبك، شكرا لكل النقاد اللي كتبوا عني كلام يفرح القلب، شكرا لكل الصحفيين اللي كتبوا عن دوري في الفيلم. شكرا لكل الجمهور اللي قالولي رأيهم و شوفت فيديوهاتهم وهما بيمثلوا مشاهد ليا في الفيلم. شكرا لكل زملائي في الفيلم و شكرا على الكواليس اللي كانت لذيذة بينا”.

وأضافت الزاهد: “وأخيرا شكرا تامر الممثل والمخرج في الفيلم شكرا على اهتمامك بينا كلنا في الفيلم يمكن اكتر من نفسك و دلوقتي باخد جايزة احسن ممثلة عن دوري في فيلم بحبك و أنا بهديك الجائزة دي”.

“بحبك” تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد وهدى المفتي ومدحت تيخا ومجموعة كبيرة من الفنانين، إنتاج حسام حسني.

رد تامر حسني على إهدائه هنا الزاهد للجائزة

بعد إهداء النجمة هنا الزاهد جائزتها كأفضل ممثلة سينما عن فيلم “بحبك” لمخرج وبطل العمل تامر حسني، رد الأخير برسالة طويلة أكد فيها أن قلب “هنا الزاهد” بات من النوع النادر؛ لأنها تعرف معنى الوفاء وتقدر ما فعله من أجلها منذ اكتشفها لأول مرة في مسلسل “فرق توقيت”، وحتى تقديمها بطلة في الفيلم.

تامر حسني قام بإعادة مشاركة كلمة هنا الزاهد أثناء استلام الجائزة، ورد عليها برسالة طويلة عبر حسابه بموقع إنستجرام قال فيها: بكتب بوست عن هنا والله والله مش عشان بتهديلي الجايزة لا.. بكتب كلمة من قلبي عشان هي بنت قلبها جميل ومقدرة المجهود اللي عملته عشانها وعشان كل الممثلين.. نوع القلب ده مبقاش موجود أوي.

وأضاف تامر حسني: ياما ناس بتساعد ناس بس نادرين أوي اللي قدروا المجهود دا، وعندهم قلب جميل يخليهم مينسوش تعب الناس اللي كانوا جانبهم وأخلصولهم من كل قلوبهم.. كنت فاقد الأمل في النوع دا من القلوب.. يمكن عشان قدمت ناس كثير، وللأسف معظمهم قلوبهم اتغيرت بعد ما نجحوا.. بس للأمانة هنا الزاهد هي هي نفس القلب الأبيض الجميل من أول يوم اكتشفتها فيها في مسلسل فرق توقيت بدور بسيط في بدايتها، لحد فيلم بحبك اللي هي بطلته دلوقتي.

واختتم تامر حسني حديثه: الفيلم اللي حقق أعلى إيراد دولي في تاريخ مصر والعرب وتجاوز الـ600 مليون في ظاهرة أولى من نوعها ومش بس إيرادات، لا ده حقق أعلى عدد زوار سينما في تاريخ السينما، وبتتكرم عنه دلوقتي بجايزة مبياخدهاش إلا المتميز المُبدع. افرحي بنجاحك وبشغلك الرائع في الفيلم. مبروك يا هنا. كل الناس بتحبك، وكل الناس فرحانة بيكي وأنا بجد فخور بيكي وبقلبك الجميل المحترم الأصيل. شكراً على الجايزة. مستنيها في شركتي مليش دعوة مليون مبروووووووك يا أجمل هنا.

الخليج 365

الخليج 365