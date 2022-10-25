شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تراهن على الشباب.. ركين سعد وصدقى صخر نجما آخر أعمالها الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منصة watch it لعرض أحدث أعمالها الأصلية، مسلسل "اتزان" يوم السبت المقبل الموافق 29 أكتوبر، وتقدم المنصة العمل معتمدة على البطولة الجماعية الشبابية، حيث تراهن في أعمالها الأصلية على الشباب في بطولة هذه المسلسلات، وذلك بعدما عرضت مؤخرًا مسلسل "ريفو" الذى اعتمد على البطولة الشبابية أيضًا.

ويقوم ببطولة مسلسل "اتزان" الفنانة ركين سعد، وصدقى صخر، وذلك بعدما قاما ببطولة "ريفو" أيضاً حيث يعد الثنائى نجما المنصة ببطولتهما أحدث مسلسلات watch it الأصلية، خاصة بعدما حققت التجربة مع البطولة الجماعية الشبابية نجاحاً ملحوظاً في "ريفو" الذى لاقى ردود أفعال إيجابية واشادات مع الجمهور وقت عرضه.

مسلسل "اتزان" يضم في قائمة أبطاله ركين سعد، صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

أما مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور قصة ريفو حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.