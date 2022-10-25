شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يعتذر عن المشاركة في مسلسل "عملة نادرة" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النجم محمود عبد المغنى عن المشاركة في بطولة مسلسل "عملة نادرة" الذى تلعب بطولته النجمة نيللى كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب، واعتذر عبد المغنى للمنتج جمال العدل عن التعاقد، لاسيما إنه لم يوقع بشكل رسمي على المسلسل منذ أن تم ترشيحه.

وفى سياق آخر، تعاقد عبد المغنى بشكل رسمي على بطولة مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، وعدد كبير من الفنانين ومنهم محمود حافظ، سميحة أيوب، محمد الصاوى، وعدد آخر سيتم الإعلان عنهم تباعاً، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل اديب، وإنتاج فنون مصر.

ويواصل محمود عبد المغنى تصوير مشاهده فى مسلسل "الونش" بطولة النجم محمد رجب، والمقرر انطلاق عرضه الفترة المقبلة، على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من إخراج إسماعيل فاروق، حيث يجسد عبد المغنى شخصية جديدة لم يفسح عنها لسخونة الأحداث حسبما أكد لـ"الخليج 365"، وأوشك عبد المغنى على الانتهاء من تصوير شخصيته خاصة أن المسلسل يعد من نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وهو ما يلزم أن يصور عبد المغنى مشاهده بكثافة بالغة نظرًا لارتباطاته الفنية الأخرى.

يشار إلى أن محمود عبد المغنى قدم العام الماضى مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".