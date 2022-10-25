قبل طرحها.. تفاصيل أغنية "ولاد الناس" لـ عزيز الشافعي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الملحن عزيز الشافعي، تفاصيل أحدث أغانيه الجديدة "ولاد الناس" التي يستعد لطرحها على"يوتيوب".

وقال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "أغنية ولاد الناس تصدر يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 5 مساءًا".

وأوضح: "أغنية ولاد الناس من كلماتي وألحاني وتوزيع وسام عبد المنعم، انتاج لامب ستوديوز التابعة لشركة أوريجنالتي فور ميديا برودكشن، ومن إخراج مصطفى عامر".

وتابع: "تم تصوير الفيديو كليب في لبنان - مدينة طرابلس".

وأضاف: "الأغنية تحمل رسالة موجهة، اسمعوها الساعة ٥ إن شاء الله، وهكون لايف على الفيس بوك وإنستجرام".

يذكر أن، الملحن عزيز الشافعي لحن مؤخرا أغنية "دلوقتي عجبناكوا" التي طرحها الفنان بهاء سلطان عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات منة عدلى القيعي وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.