محمد فراج عن"الغرفة 207": "مشروع تعبت فيه وأنا محظوظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته بمشاركته في مسلسل "الغرفة 207"، المقرر عرضه يوم 31 أكتوبر الجاري على منصة "شاهد".

ونشر فراج، صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كمان أسبوع بالظبط هيتعرض مسلسل الغرفة 207 على منصة شاهد".

وتابع: "الخطوة دي مهمة جداً في حياتي، مشروع أنا تعبت فيه جداً ومتحمس ليه قوي، كان ليا الشرف إني اشتغلت فيه مع مجموعة من أكتر الناس اللى بحبهم وبكنلهم كل الإحترام، وقد إيه أنا محظوط إن أولى بطولاتي الدرامية يبقي عمل مستوحي من أعمال كاتبأانا بحبه جداً - د. أحمد خالد توفيق اللي كبرت على قصصه وكتاباته".

وأضاف: "خايف ومتحمس ومبسوط وفخور ومشاعر كثير جداً متلخبطة فى بعض، بتمنى من كل قلبي إن العمل ده تحبوه، معادنا يوم ٣١ أكتوبر".

مسلسل "الغرفة 207" بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، علي الطيب، ناردين فرج، مراد مكرم، وغيرهم من الفنانين، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

"الغرفة 207" صدرت في البداية عام 2008 وأعيد نشرها في طبعة جديدة عام 2017.

المجموعة القصصية مكونة من 12 قصة تدور أحداثها جميعا داخل الغرفة 207 الموجودة في فندق أصر مالكه على بقائها رغم ما شهدته من أحداث مؤسفة راح ضحيتها العديد من الأشخاص.