رشا مهدي تنشر صورًا مع سميحة أيوب من كواليس تصوير مسلسل "جروب العيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهرت الفنانة رشا مهدي مع الفنانة سميحة أيوب من كواليس تصوير مسلسل "جروب العيلة".

ونشرت رشا، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع حبيبتي القمر سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من كواليس مسلسل جروب العيلة، بحبك".

مسلسل "جروب العيلة" بطولة كل من سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدي، وأحمد سعيد عبدالغني، وجيهان الشماشرجي، وعلاء عرفة، ومعتز حسين، وإسلام جمال.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "زي القمر2"، بطولة درة، أحمد حلاوة، صابرين، أيتن عامر، محسن منصور، لبنى ونس، تيام قمر، ليلى عز العرب، عابد عناني، بتول الحداد، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.