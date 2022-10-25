شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جورج كلونى وجوليا روبرتس Ticket to Paradise يحقق 96 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والكوميديا الجديد Ticket to Paradise الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جورج كلونى، والممثلة العالمية جوليا روبرتس، إيرادات وصلت إلى 96 مليونا و 601 ألف دولار بـ دورالعرض حول العالم منذ يوم 8 سبتمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Ticket to Paradise بين 16 مليونا و340 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و80 مليون و261 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.