شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم دواين جونسون "Black Adam" يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم حقق فيلم Black Adam تحقيق إيرادات كبيرة في دور العرض المصرية بعد طرحه يوم الأربعاء الماضي، إذ حصد الفيلم إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و400 ألف جنيه مصري متصدرًا شباك تذاكر الأفلام المصرية، حيث حقق 623.960 الأربعاء الماضى أول أيام عرضه، 1.328.796 جنيها الخميس، و1.857.224 جنيها الجمعة، 1.006.803 جنيهات يوم السبت، و590.718 جنيها أمس الاحد.

فيلم "Black Adam" تكلف إنتاجه 195 مليون دولار، ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويذهب فيه ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في DC Extended Universe .

ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزنى Jungle Cruise.



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