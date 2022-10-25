شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يطرح أغنيته الجديدة "ولاد الناس" اليوم على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الملحن عزيز الشافعى تكرار تجربة الغناء حيث انتهى منذ أيام من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ولاد الناس" من كلماته وألحانه وتوزيع وسام عبد المنعم ومن المقرر طرحها اليوم الثلاثاء على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى.



البوستر التشويقى للاغنية

المتابع الجيد لأغنيات صيف 2022، سيجد أن العامل المشترك بينهما هو عزيز الشافعى، والذي تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى فى الكتابة وتلحين الأغانى، حيث شارك الشاعر والملحن عزيز الشافعى في موسم الصيف بعدد كبير من الأغانى والتي احتلت وتصدرت التريند وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، وحرص عزيز الشافعى فى كل أغنية قدمها على التنوع بشكل كبير في اختيار الموسيقى، ليضع بصمته على كل أغنية كتبها ولحّنها.

عاش الشاعر والملحن عزيز الشافعى حالة انتعاش هذا الموسم بتعاونه مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى ليثبت أنه أصبح واحد من أهم الشعراء الموجودين حاليا على الساحة الفنية، والبداية بتعاونه مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب في أغنية «زمن المجاملة» كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ وديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وحققت نجاح كبير، وتعاونا الثنائى في عدد من الأغانى التي قدمت الهضبة بشكل جديد منها وكانت بدايتهم بمشاركته في 5 أغانى فى ألبوم "سهران" الذى طرحه الهضبة عمرو دياب من حوالى عامين.