أول تعليق من رزان مغربي بعد حصولها على الجنسية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حصلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، على الجنسية المصرية خلال الأيام الماضية، كما يعرض لها حاليا مسلسل"الضاحك الباكي" حاليا عبر قناة "سي بي سي".

وأعربت رزان، في بيان صحفي، عن سعادتها بحصولها على الجنسية المصرية، مشيرة إلى أنها تشعر بمسؤولية كبيرة ، وأنها سعت كثيرًا لنيل لقب فنانة مصرية بشكل رسمي من خلال حصولها على الباسبور المصري.

وتابعت، أنها وجدت حالة ترحاب شديدة من قبل الجمهور المصري من خلال رسائلهم على السوشيال ميديا، وفي أرض الواقع، لافتة إلى أنها شعرت بحالة الحب الكبيرة من محبيها في مصر.

وأوضحت، أن مصر دولة عظيمة وشعبها قوي يستطيع التكيف تحت أي ظرف حبًا في بلاده، وهو ما يجعل حصول أي فنان على جنسيتها شرف لا يضاهيه شرف، لافتة إلى أن دماء مصر تسير في عروقها فهي عاشت وتزوجت وأنجبت على أراضيها .

على جانب آخر، أضافت رزان مغربي، أنها تنتظر ردود فعل الجمهور على دورها بمسلسل "الضاحك الباكي" الذي تجسد خلاله شخصية بديعة مصابني.

وحول صعوبات الشخصية، قالت: "هناك صعوبات عديدة واجهتني، فأنا طوال الوقت على خشبة مسرح لأقدم أغانيها ورقصتها واستعراضاتها المختلفة، بالإضافة إلى مشاهدها خلال تمثيل أدوارها المختلفة، فالشخصية مليئة بالتفاصيل العديدة المرهقة لكنها لا تفتقد المتعة".

ويتناول المسلسل إلى جانب حياة الريحاني، حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.