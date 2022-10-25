3 ديسمبر..انطلاق حفل افتتاح مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة، على إقامة أول مهرجان للسينما العربية ومقره مدينة شرم الشيخ، والمقرر اقامته في الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر 2022 .

المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي د. سمير فرج، وبرعاية عددا من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية.

ويرأس مهرجان السينما العربية، الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم في هيكله التنظيمي د. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرا للمهرجان، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين مديرا فنيا، والمخرج سامي محمد علي مديرا إدرايا، والمحاسب فهمي فؤاد أمينا للصندوق، ورانيا الشامي للعلاقات والإعلام .

وقال رئيس المهرجان أيمن الحكيم، في بيان صحفي، إن "السينما العربية" ليس مجرد مهرجان، وإنما هو مشروع ثقافي متكامل، تتنوع أنشطته وفعالياته، وتمتد على مدار العام وليس أيام انعقاده فقط .

ومن المقرر أن ينظم المهرجان خلال الفترة القادمة مؤتمرا صحفيا يُعلن خلاله عن تفاصيله، وكذلك من المقرر الاعلان عن عناوين المهرجان وصفحاته على الوسائل المختلفة، لتسهيل التواصل مع السينمائيين وصناع السينما في كافة البلدان العربية.