بعد حصوله على تصريح بالغناء..حمو بيكا: "سأقدم فن جيد يليق بالمجتمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حصل مطرب الأداء الصوتي حمو بيكا، على تصريح بالغناء من نقابة المهن الموسيقية، وهو تصريح ربع سنوي لإقامة الحفلات، وتم تصنيفه بشعبة الأداء الصوتي بعد قرارات مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وقال بيكا، في بيان صحفي، إنه يتوعد أمام الجمهور والنقابة بتقديم فن جيد يليق بالمجتمع المصري، وسيكون حريص على وجود كلمات بها نصائح للشباب وتدعيمهم ليكونوا أفضل دائما.

ووجه "بيكا"، رسالة شكر لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، قائلا: "شكرا لدعمك لكل الشباب، بوجودك على هذا الكرسي سنرتقي بالفن، شكرًا مرة أخرى لدعمك للموسيقيين الجالسين في منازلهم وإعطائهم فرصة أخرى للعمل قبل زوال مهنته، وأتمنى أن ينتهي عصر الفساد ونبدأ من جديد مع نقيب يحترم الفن والفنانين" .

جدير بالذكر أن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أصدر مؤخرا قرارا بخصوص مؤدي المهرجانات وهو إصدار شعب جديدة داخل نقابة الموسيقيين لتضم كل فئات المطربين وتغيير اسم أغنية مهرجانات الى أغنية أداء صوتي تضم كلا من حمو بيكا وعصام صاصا، وإضافة شعبة راب تشمل كلا من عنبة واورتيجا وما شابه ذلك النوع في الغناء.