بعد انتقاده.. كيف دافعت شهيرة عن محمد فاضل بسبب "الضاحك الباكي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

دافعت الفنانة شهيرة، عن المخرج محمد فاضل والفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد، بعد الانتقادات التي تعرضا لها مؤخرا عقب عرض مسلسل "الضاحك الباكي" على قناة "سي بي سي".

وكتبت شهيرة، تعليقا على منشور الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي بعد انتقادها للعمل، قالت فيه: "يا جماعة اصبروا مش يمكن دي مرحلة في حلقة أو حلقتين وبعدين تكمل الدور وهي كبيرة في بقية الحلقات عادي ياما تعرضنا لكدة في أعمال كتيرة.. الصبر الصبر.. فاضل أستاذ كبير وفرحانين برجوعه وفردوس أستاذة، ربنا يكرم الجميع".

وكانت الفنانة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وجهت انتقادا للمخرج محمد فاضل، بعد ظهور الفنانة فردوس عبد الحميد في دور أم لطفل رضيع بمسلسل "الضاحك الباكي".

وكتبت عبير، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "محمد فاضل يستهزئ بالجمهور.. مطلع فردوس عبد الحميد السبعينية أم لطفل رضيع في مسلسل الضاحك الباكي".

ويتناول المسلسل إلى جانب حياة الريحاني حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.