تعليق ساخر من محمود سعد بشأن "شيرين وحسام حبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الإعلامي محمود سعد، عن أزمة شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب.

وقال سعد، بفيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب": "كنت حاسس انها بنت بتغني وصوتها حلو، وسيدة وفي محنة، ولازم نقف جنبها، والموضوع خد وقت كبير وتفاصيل كتيرة جدا.. ومكنتش متصور إن الهيصة دي كلها هتحصل والتفاصيل العجيبة والحاجات.. ولا كنت أعرف أن الموضوع هيتطور للمرحلة دي".

وأضاف ساخرا: "امبارح حد بيقولي بوتين كان في أوكرانيا بمؤتمر بيكلموه ويقولوله (أوكرانيا عملت وسوت)، قالهم (أوكرانيا إيه وزفت إيه دلوقتي، استنوا لما نشوف موضوع شيرين وحسام هيحصل فيه إيه".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تصدرت الأسبوع الماضي، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبدالوهاب.