ابنة جلال الشرقاوي تنتقد محمد فاضل بسبب فردوس عبدالحميد في"الضاحك الباكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، انتقادا للمخرج محمد فاضل، بعد ظهور الفنانة فردوس عبد الحميد في دور أم لطفل رضيع بمسلسل "الضاحك الباكي".

وكتبت عبير، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "محمد فاضل يستهزئ بالجمهور.. مطلع فردوس عبد الحميد السبعينية أم لطفل رضيع في مسلسل الضاحك الباكي".

ويُعرض مسلسل "الضاحك الباكي" حاليا عبر قناة "سي بي سي".

ويتناول المسلسل إلى جانب حياة الريحاني حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.