رامى عياش لـ تليفزيون الخليج 365: مش بسمع غير وديع الصافى والرحبانية

القاهرة - سامية سيد - حل النجم اللبناني رامى عياش، ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وخلال لقائه كشف عياش عن كواليس أهم أغانية وكيف اختارها مثل أغنية "مبروك" و"الناس الرايقة"، ولماذا اختار النجم الكبير أحمد عدوية ليشاركه الغناء فيها.

كما تحدث رامى عياش في الحلقة عن عائلته وأبنائه وميولهم الفنية ورأيه في اتجاههم إلى عالم الفن، وتابع عياش قائلاً أنه لايحب أن يسمع سوى أغانى وديع الصافى والرحبانية الذى تعلم منهم أصول الموسيقى والغناء، وفى ختام اللقاء تم إهداء درع تذكارى من "الخليج 365 " تكريمًا لعياش على مجمل أعماله الناجحة.

ومن المقرر أن يحيى المطرب اللبناني رامى عياش، حفلين غنائيين ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 39، حيث يحيى الحفل الأول يوم الثلاثاء 25 أكتوبر بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، أما الحفل الثانى سيكون يوم الخميس 27 أكتوبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

تقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.

ويضم مهرجان الموسيقى العربية 39 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هى مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس، منهم 89 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات وليد حيدر، أحمد عفت، أميرة أحمد، غادة آدم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ، أحمد محسن، أنغام مصطفى، محمد شوقى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى، كنزى، مصطفى النجدى، رحاب عمر، مدحت صالح، شروق شريف، محمد متولى، هبه إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الجبالى، خالد سليم، سارة سحاب، فواد زبادى، مى فاروق، مروة حمدى، ياسر سعيد، محمد الخولى، ندى غالب، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، هانى شاكر، عاطف عبد الحميد، أحمد صبرى، سعد رمضان، مروة ناجى، راغب علامة، مى كمال، ايناس عز الدين، محمد الحلو، على الحجار، آيات فاروق، رامى عياش، عفاف راضى، محمد محسن، كارول سماحة، ديانا حداد، رضوى سعيد، مؤمن خليل، أمجد العطافى، نادية مصطفى، عاصى الحلانى، ريم كمال، سعيد عثمان، أحمد عصام، سامح منير، حاتم زايد، محمد الجزار، إبراهيم فاروق، حسام صقر، أحمد إبراهيم، نيفين رجب، حسام حسنى، حسناء، إيمان عبد الغنى، صابر الرباعى، أشرف وليد، حنان الخولى، أحمد سعيد، ياسر سليمان، أميرة سعيد، إسماعيل صادق، يحيى عبد الحليم، رحاب مطاوع، ملحم زين، جنات، صابرين النجيلى، همام إبراهيم، محمد الشرنوبى، محمد منير، مى حسن، أصالة ، طه حسين، أحمد حسن، محمد عبد الحميد، سماح عباس، محمد حسن، ريم حمدى، محمود عبد الحميد.