شكرا لقرائتكم خبر عن رزان تنشر صورة باسبورها المصرى بعد حصولها على الجنسية: بكل فخر تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رزان مغربى، عن سعادتها لحصولها رسميًا على الجنسية المصرية، ونشرت رزان صورة الجواز المصرى لها عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "بكل فخر تحيا مصر".





وتشارك رزان مغربى فى مسلسل "الضاحك الباكى" حيث يتناول المسلسل حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عامًا في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، ويعرض على قناة cbc من السبت إلى الاربعاء فى تمام الساعة 8 مساءاومن بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، مصطفى شوقي دور سيد درويش، فردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى، هاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وقال المخرج محمد فاضل، إن "الضاحك الباكي" كتبه الاعلامي محمد الغيطي منذ أكثر من 10 سنوات، والعمل لا يقدم سيرة ذاتية لنجيب الريحاني، لكنه يقدم سيرة ذاتية للمجتمع المصري من خلال قصة حياة الفنان الكبير بداية من عام 1900 وحتى 1949.