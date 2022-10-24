شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: لا بد أن يكون للمرأة دور أكبر فى لجان تحكيم مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي لـ ”الخليج 365” إنه لابد أن يكون هناك دور أكبر للمرأة في لجان تحكيم مهرجان القاهرة، مضيفًا أنه كان هناك مفاوضات طويلة مع المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي لرئاسة لجنة تحكيم المهرجان وسعدنا بقبولها رئاسة اللجنة.

وعن وجود عدد من الأفلام المصرية في برنامج المهرجان، قال أمير رمسيس إن فيلم 19 كان يتابعه منذ أن كان سيناريو وسعد بانتهائه وكان حريص علي مشاركته في المهرجان لأن مهرجان القاهرة أحسن بداية لانطلاق الفيلم في المهرجانات.

وأشار المخرج أمير رمسيس أن المخرج رضا الباهي يقدم في المهرجان فيلم "جزيرة الغفران" في عرضه العالمي الأول وبطولة كلوديا كاردنيالي.

وأكمل المخرج أمير رمسيس حديثه بأن فيلم The Fabelmans فيلم الافتتاح من أعذب أفلامه وفيه من روحه.

يدور الفيلم بشكل مباشر حول سنوات تكوين سبيلبرج وعلاقته بوالديه، ويقوم ببطولة العمل كل من ميشيل ويليامز وسيث روجن وبول دانو وجابرييل لابيل.

تلعب ويليامز دور شخصية مستوحاة من والدة سبيلبرج الحقيقة، وسيلعب دانو دور والده، على ن يلعب روجن دور عمه.

كما شارك المخرج الشهير سبيلبرج في كتابة السيناريو إلى جانب توني كوشنر، على أن يقوم كل من سبيلبرج وكوشنر وكريستي ماكوسكو كريجر بالإنتاج.

فيلم الجديد من بطولة كل من ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جابرييل لابيل، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش.