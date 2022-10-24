"طرد شريف منير من شقته"..طرح البرومو الرسمي لمسلسل"إيجار قديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حازم سمير، عن البرومو الرسمي لمسلسل "إيجار قديم"، المقرر عرضه يوم السبت 29 أكتوبر عبر قناة ON E.

ونشر سمير، البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الإعلان الرسمي لمسلسل إيجار قديم، انتظرونا يوم 29 أكتوبر الساعة 8 مساءًا على قناة ON".

مسلسل "إيجار قديم" تدور أحداثه حول قصص وحكايات لجيران في عمارة واحدة، كل منهم يمر بمشكلة معينة في حياته الخاصة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت، ويحتوي العمل على الكثير من الأحداث الإنسانية التي تتعلق بحياتنا اليومية.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويناقش قانون الإيجار القديم ‏من خلال الشخصية الرئيسية "رمزي" الذي يسكن في شقة إيجار قديم بمصر الجديدة، وفي نفس ‏الوقت يمتلك عمارة بالزمالك، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة ‏يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها رمزي من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، ‏وبالتالي طرد كافة ساكنيها، وهنا يجد رمزي نفسه في الشارع بلا مأوى، فيضطر للعودة إلى ‏عمارته الملك، فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثاً عن شقة تصلح ‏لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.‏

"إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح ‏عبدالله، ‏ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من ‏تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.