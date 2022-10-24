بوسي تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور: "نحفانة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة بوسي، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عن صورا منها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "بسبوسة قلبي"، "ما شاء الله تبارك الله"، "زي القمر"، "قمراية"، "عسلية"، "بموت فيكي"، "جميلة"، "الأخضر الأسد"، "أحلى فنانة"، "نحفانة".

كانت المطربة بوسي، ردت على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع التي تم تداولها مؤخرا، ونشرت صورا لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها في أحضان زوجها وهو يطبع قبلة على خدها.

وكانت بوسي، تصدرت تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب تداول الصورة التي جمعت زوجها "هشام" وزوجته الأولى.

https://www.instagram.com/p/CkGlKDoMxWK/