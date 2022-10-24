آخرها "صابونة ذهب".. كيف رد محمد رمضان على انتقادات استعراضه ممتلكاته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رد النجم محمد رمضان، على الانتقادات التي توجه له بسبب استعراضه لممتلكاته وآخرها ظهوره بصابونة من الذهب عيار 24.

وقال رمضان، في لقاء له عبر قناة "صوت بيروت": "اللي بينزعجوا من هذا الموضوع هم المليونيرات".

وأضاف رمضان: "أنا اتولدت في عائلة متوسطة ولم أحقق واحد في المية من طموحي".

وشارك محمد رمضان، مؤخرا جمهوره بمقطع فيديو له أثناء تصوير مسلسل "العمدة"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" في بيروت.

وحاصر الجمهور "رمضان" والتقط معه الصور التذكارية، وعلق على الفيديو قائلا: "أثناء تصوير مسلسل العمدة في بيروت".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصي.

جدير بالذكر أن، محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل "المشوار" الذي أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، غادة طلعت.